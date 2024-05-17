У кремовому бікіні на тлі яхти: американська зірка реаліті похизувалася пласким животом і сексуальними грудьми

Емма Ернан показала фото з відпочинку на приватному острові.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – поділилася з підписниками в Instagram пікантними знімками з відпочинку.
Білявка спокусливо позувала на тлі яхти у кремовому рельєфному бікіні на зав'язках, демонструючи плаский живіт і сексуальні груди. Вона мала ідеальний вигляд.
Свій пляжний лук Ернан доповнила хвилястим укладанням, сонцезахисними окулярами у коричнево-бежевій оправі і з сережками-кільцями.
"Прокинулася на приватному острові", – підписала фото Емма.
Нагадаємо, Емма Ернан продемонструвала ніжний лук у лавандовому костюмі з квітковими аплікаціями.
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