У кремовому пальті і червоних штанях із лампасами: Аманда Голден у стильному луку потрапила під приціл папараці

53-річна британська радіоведуча любить експериментувати зі своїм стилем.
Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.
Зірка мала стильний вигляд у водолазці кольору слонової кістки з високою горловиною, білому вкороченому жилеті з одним ґудзиком і спортивних червоних широких штанях із білими лампасами.
На плечі Голден накинула кремове пальто і взула білі гостроносі туфлі-човники. У руці вона несла білу сумочку з ручками-ланцюжками.
Волосся Аманда зібрала у недбалий хвіст, зробила молочний манікюр і надягла на обличчя сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, раніше Аманда Голден у сірому светрі і без бюстгальтера блиснула сосками.
Читайте також:
- У молочному пальті та сукні з торочкою: Аманда Голден у стильному образі сходила на роботу
- З вирізом, вузлами та рукавичками: Аманда Голден одягла оригінальну сукню кольору бургунді
- Одягла латексний комбінезон: Аманда Голден в ефектному вбранні на прем'єрі в Лондоні