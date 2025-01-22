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У кремовому пальті і червоних штанях із лампасами: Аманда Голден у стильному луку потрапила під приціл папараці

У кремовому пальті і червоних штанях із лампасами: Аманда Голден у стильному луку потрапила під приціл папараці

У кремовому пальті і червоних штанях із лампасами: Аманда Голден у стильному луку потрапила під приціл папараці

Аманда Голден / Фото: Getty Images

53-річна британська радіоведуча любить експериментувати зі своїм стилем.

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.

Зірка мала стильний вигляд у водолазці кольору слонової кістки з високою горловиною, білому вкороченому жилеті з одним ґудзиком і спортивних червоних широких штанях із білими лампасами.

Аманда Голден / © Getty Images
Аманда Голден / Фото: Getty Images

На плечі Голден накинула кремове пальто і взула білі гостроносі туфлі-човники. У руці вона несла білу сумочку з ручками-ланцюжками.

Волосся Аманда зібрала у недбалий хвіст, зробила молочний манікюр і надягла на обличчя сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, раніше Аманда Голден у сірому светрі і без бюстгальтера блиснула сосками.

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