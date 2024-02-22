У кремовому пальті та мініспідниці: Жасмін Тукс на Тижні моди в Мілані

Модель відвідала показ Max Mara під час Тижня моди у Мілані. Перед камерами фотографів Тукс з'явилася у кремовій мініспідниці з кишенями, білій майці та довгому хутряному пальті, а також взула молочні туфлі-човники із замші.

Жасмін розпустила довге волосся, зробила легкий макіяж у теплих відтінках та одягла золоті сережки.

Жасмін Тукс / Фото: Getty Images

До Мілана на Тиждень моди також приїхала дружина Джастіна Тімберлейка — акторка Джесіка Біл. Вона потрапила під приціл фотографів, коли виходила з готелю, де зупинилася.

Джессіка Біл / Фото: Getty Images

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