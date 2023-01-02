У крихітній сукні: Емілі Ратаковскі викликала фурор своїм новорічним аутфітом

Модель Емілі Ратаковскі відсвяткувала Новий рік на вечірці та показала підписникам, який образ обрала для святкової ночі.

31-річна знаменитість мала надзвичайний вигляд в сріблястій сукні, розшитій блискітками, яка підкреслювала її фігуру і була взута в босоніжки на шпильках. Емілі позувала на пляжі, тримаючи в руках коктейль.

Ратаковскі зробила вечірній макіяж і розпустила волосся і танцювала всю ніч на проліт. З шанувальниками модель поділилася знімками та відео у своєму Instagram.

Схоже, новорічної ночі маленький син моделі Себастьян залишився з нянею, поки Емілі Ратаковскі розважалася з друзями на галасливій вечірці.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Емілі одягла тренч, як сукню від бренду Dorothee Schumacher, поєднавши його з чорними лосинами та чоботями з принтом "зебра".

Читайте також: