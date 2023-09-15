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У крихітному бікіні і на шпильках: ефектна блондинка спокусливо похизувалася сексуальною фігурою

У крихітному бікіні і на шпильках: ефектна блондинка спокусливо похизувалася сексуальною фігурою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
573
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1 хв
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У крихітному бікіні і на шпильках: ефектна блондинка спокусливо похизувалася сексуальною фігурою

Меган Бартон Генсон/Instagram

Меган Бартон Генсон поділилася знімком із відпочинку на іспанському курорті.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон опублікувала в Instagram пікантне фото з відпустки, за якою вона дуже сумує.

Красуня спокусливо позувала біля басейну на території вілли, демонструючи сексуальну фігуру. На ній було блідо-рожеве бікіні і босоніжки з камінням на шпильках. Генсон однією рукою трималася за біляве волосся, яке уклала у гарні локони.

Меган Бартон Генсон/Instagram / ©
Меган Бартон Генсон/Instagram

"Сумую за Марбельєю", - підписала світлину Меган.

Нагадаємо,британська зірка реаліті Олівія Гокінс продемонструвала бездоганну фігуру у купальнику лаймового відтінку.

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Дата публікації
Перегляди
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