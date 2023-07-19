У крихітному бікіні: Кім Кардашян блиснула формами біля басейну

42-річна зірка реаліті та бізнесвумен Кім Кардашян поділилася з фоловерами кількома знімками в бікіні.

Кім Кардашян зробила фото, коли лежала біля басейну під час своєї відпустки. Засновниця бренду білизни SKIMS одягла крихітний чорний бікіні та плавки з принтом, розпустила чорне довге волосся та сфотографувала сидячи на балконі на великому білому кріслі.

"Ризуй і отримаєш", — підписала кадри Кардашян. Один із підписників похвалив зірку за таке гасло, написавши у коментарях, що вона дуже мудра жінка.

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А нещодавно Кім Кардашян заінтригувала фоловерів у Instagram, опублікувавши знімки з її колаборації з відомим брендом товарів для здоров'я Alani Nu. Суцільний білий купальник сидів на її фігурі бездоганно.

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