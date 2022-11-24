У крихітному леопардовому бікіні: Емілі Ратаковскі спокусливо похизувалася сексуальним тілом

Емілі Ратаковскі опублікувала в Instagram пікантне відео з рекламної кампанії купальників власного бренду Inamorata Woman.

На ньому модель постала у крихітному бікіні з леопардовим принтом, який дуже їй личить.

Красуня продемонструвала на камеру струнку сексуальну фігуру і плаский живіт. Вона грайливо приспутила плавки з одного боку, наче хотіла звабити кожного глядача по той бік екрану.

А напередодні Емілі Ратаковскі прогулялася із собакою у яскравому пуховику від українського бренду IENKI IENKI.

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