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У крислатому капелюсі та квітковій накидці: 72-річна Джейн Сеймур відвідала кінні перегони

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У крислатому капелюсі та квітковій накидці: 72-річна Джейн Сеймур відвідала кінні перегони

Джейн Сеймур / Фото: Getty Images

Акторка вирішила поєднати яскраві аксесуари з лаконічною світлою сукнею.

Британська зірка — 72-річна акторка Джейн Сеймур, яка прославилася своєю роллю у фільмі про Джеймса Бонда "Живи і дай померти" 1973 року — продовжує вести активне світське життя, зніматися в кіно та відвідувати заходи.

Днями Джейн з'явилася серед гостей Hampton Classic Horse Show 2023, яке є одним із найбільших змагань із конкуру у Сполучених Штатах.

За найкращими британськими традиціями зірка прийшла на перегони в яскравому капелюсі. На Джейн був крислатий головний убір червоного кольору, який вона доповнила накидкою на плечах у гарний квітковий принт.

Джейн Сеймур / © Getty Images
Джейн Сеймур / Фото: Getty Images

Також акторка одягла білу сукню-футляр до колін з декольте та бежеві босоніжки на танкетці. Шию та руки жінки прикрашало кілька коштовностей, а волосся вона уклала у легкі хвилі.

Джейн Сеймур / © Getty Images
Джейн Сеймур / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
296
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