У крислатому капелюсі та квітковій накидці: 72-річна Джейн Сеймур відвідала кінні перегони

Акторка вирішила поєднати яскраві аксесуари з лаконічною світлою сукнею.
Британська зірка — 72-річна акторка Джейн Сеймур, яка прославилася своєю роллю у фільмі про Джеймса Бонда "Живи і дай померти" 1973 року — продовжує вести активне світське життя, зніматися в кіно та відвідувати заходи.
Днями Джейн з'явилася серед гостей Hampton Classic Horse Show 2023, яке є одним із найбільших змагань із конкуру у Сполучених Штатах.
За найкращими британськими традиціями зірка прийшла на перегони в яскравому капелюсі. На Джейн був крислатий головний убір червоного кольору, який вона доповнила накидкою на плечах у гарний квітковий принт.
Також акторка одягла білу сукню-футляр до колін з декольте та бежеві босоніжки на танкетці. Шию та руки жінки прикрашало кілька коштовностей, а волосся вона уклала у легкі хвилі.
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