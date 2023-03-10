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У крокодилячій мінісукні і на високих підборах: Енн Гетевей в ефектному луку продемонструвала стрункі ноги

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У крокодилячій мінісукні і на високих підборах: Енн Гетевей в ефектному луку продемонструвала стрункі ноги

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

40-річна акторка має чудовий вигляд.

Енн Гетевей стала гостею показу бренду Versace осінь-зима 2023-2024, який відбувся у Західному Голлівуді, Каліфорнія.

Акторка з'явилася перед фотокамерами в образі total black від цього бренду. Вона одягла коротку сукню із крокодилячої шкіри, яка мала бретельки, які схожі на ручки сумки. Вбрання чудово підкреслило тонку талію і стрункі ноги зірки.

Енн Гетевей / © Associated Press
Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Енн доповнила аутфіт капроновими колготами і ботильйонами на високій платформі і підборах.

Енн Гетевей / © Associated Press
Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Гетевей розпустила волосся, на обличчя одягла стильні окуляри, шию прикрасила діамантовим кольє, вуха – сережками-кільцями, а руку – браслетом із діамантами.

Енн Гетевей / © Associated Press
Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Невелика чорна сумка із золотою фурнітурою завершила лук Енн.

Енн Гетевей / © Associated Press
Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Нагадаємо, показ також відвідала Демі Мур, яка була у компанії своєї вагітної доньки. Вони теж обрали стильні образи у всьому чорному. 

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Дата публікації
Перегляди
430
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