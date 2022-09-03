У крокодилячій сукні і за руку з чоловіком: Тіна Кунакі приїхала на Венеційський кінофестиваль

25-річна модель продемонструвала на червоному хіднику ефектний образ у шкіряній сукні.

Тіна Кунакі з чоловіком Венсаном Касселем відвідали Венеційський кінофестиваль. Вони прийшли на прем'єру фільму "Афіни". Фотографи зазнімкували, як вони йшли червоною доріжкою, тримаючись за руки.

Для цієї події модель обрала коричневу обтислу асиметричну сукню Alaïa із крокодилячої шкіри і з розрізом. Вона чудово сиділа на стрункій фігурі Тіни.

Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Фото: Getty Images

Вбрання Кунакі доповнила темними щільними колготами і екстравагантними босоніжками. На шиї у неї був масивний сріблястий чокер. Лук дівчина доповнила гладким пучком та вечірнім макіяжем.

Венсан був одягнений у світло-пісковий костюм, чорну сорочку поло та чорні туфлі. На обличчі у нього були окуляри.

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