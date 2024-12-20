У крокодилячому пальті і шкіряній сукні з привабливим декольте: ефектний вихід зірки реаліті

Челсі Лазкані, з ніг до голови у шкірі, потрапила під приціл папараці.

Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Челсі Лазкані потрапила до об'єктивів папараці на знімальному майданчику проєкту у Лос-Анджелесі.

Вона мала привабливий вигляд в образі total black. На Челсі була шкіряна сукня міді з відвертим декольте, яке чудово підкреслило її сексуальні груди. Зверху вона одягла шкіряне пальто з крокодилячим принтом, хутром і крокодилячим поясом, який зав'язала на талії.

Челсі Лазкані / Фото: Getty Images

Лук красуня доповнила чорними лакованими мюлями на високих шпильках. Лазкані зробила зачіску з локонами, макіяж з накладними довгими віями, довгий французький манікюр і білий педикюр. Вуха зірка прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Читайте також: