У крокодилячому вбранні кольору марсала: Лілі Коллінз у стильному аутфіті сходила на шоу

Папараці сфотографували Лілі Коллінз, коли вона йшла Таймс-сквером у Нью-Йорку на ранкове телевізійне шоу Good Morning America.

Акторка продемонструвала стильний лук у вбранні з крокодилячої шкіри кольору марсала від бренду Nina Ricci. Воно складалося з кроптопа з V-подібним вирізом і довгими рукавами та спідниці-олівця з рюшами.

Лілі Коллінз / Фото: Getty Images

Аутфіт Коллінз доповнила лакованими бордовими туфлями на шпильках.

Лук Лілі завершила ідеально рівним каре, ніжним макіяжем і нейтральним манікюром.

На шоу зірка розповіла про знімання четвертого сезону серіалу "Емілі в Парижі" на Netflix, у якому вона грає головну роль.

Нагадаємо, Лілі Коллінз похизувалася чудовим осіннім образом у костюмі трендового кольору бургунді від Nina Ricci, який складався з подовженого жакета з широкими лацканами і прямих штанів.

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