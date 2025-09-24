У крокодилячій куртці і стильних джинсах: Даша Квіткова з нареченим повеселилася на концерті у Палаці спорту

Володимир Бражко і Даша Квіткова

Даша Квіткова відвідала масштабний концерт «Так вмієш лиш ти» MONATIK, який відбувся у Палаці спорту у Києві. Вона прийшла у супроводі свого нареченого — футболіста Володимира Бражка.

Для своєї появи блогерка обрала стильний образ. На ній була чорна куртка з крокодилячим тисненням, чорне боді і сірі широкі джинси з розрізами, одну штанину якої вона заправила у ботильйон, а іншу доповнила золотистою прикрасою-ланцюжком із намистинами.

Лук Даша доповнила чорною плетеною сумкою, золотими ланцюжками з підвісками і каблучками. У неї було ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і нюдовий манікюр.

Під час концерту MONATIK Квіткова не стримувала емоцій: вона підспівувала і підтанцьовувала. А Володимир її скромно підтримував з місця.