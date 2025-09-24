- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 167
- Час на прочитання
- 1 хв
У крокодилячій куртці і стильних джинсах: Даша Квіткова з нареченим повеселилася на концерті у Палаці спорту
Блогерка зі своїм коханим побувала на концерті Дмитра Монатіка.
Даша Квіткова відвідала масштабний концерт «Так вмієш лиш ти» MONATIK, який відбувся у Палаці спорту у Києві. Вона прийшла у супроводі свого нареченого — футболіста Володимира Бражка.
Для своєї появи блогерка обрала стильний образ. На ній була чорна куртка з крокодилячим тисненням, чорне боді і сірі широкі джинси з розрізами, одну штанину якої вона заправила у ботильйон, а іншу доповнила золотистою прикрасою-ланцюжком із намистинами.
Лук Даша доповнила чорною плетеною сумкою, золотими ланцюжками з підвісками і каблучками. У неї було ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і нюдовий манікюр.
Під час концерту MONATIK Квіткова не стримувала емоцій: вона підспівувала і підтанцьовувала. А Володимир її скромно підтримував з місця.