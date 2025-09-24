ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

У крокодилячій куртці і стильних джинсах: Даша Квіткова з нареченим повеселилася на концерті у Палаці спорту

Блогерка зі своїм коханим побувала на концерті Дмитра Монатіка.

Володимир Бражко і Даша Квіткова

Володимир Бражко і Даша Квіткова

Даша Квіткова відвідала масштабний концерт «Так вмієш лиш ти» MONATIK, який відбувся у Палаці спорту у Києві. Вона прийшла у супроводі свого нареченого — футболіста Володимира Бражка.

Володимир Бражко і Даша Квіткова

Володимир Бражко і Даша Квіткова

Для своєї появи блогерка обрала стильний образ. На ній була чорна куртка з крокодилячим тисненням, чорне боді і сірі широкі джинси з розрізами, одну штанину якої вона заправила у ботильйон, а іншу доповнила золотистою прикрасою-ланцюжком із намистинами.

Даша Квіткова

Даша Квіткова

Лук Даша доповнила чорною плетеною сумкою, золотими ланцюжками з підвісками і каблучками. У неї було ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і нюдовий манікюр.

Під час концерту MONATIK Квіткова не стримувала емоцій: вона підспівувала і підтанцьовувала. А Володимир її скромно підтримував з місця.

Володимир Бражко і Даша Квіткова

Володимир Бражко і Даша Квіткова

Дата публікації
Кількість переглядів
167
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie