- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 1 хв
У крокодилячій мініспідниці і на екстремально високих босоніжках: американська модель під прицілом папараці
Брукс Нейдер у пікантному образі total black привернула до себе увагу.
До обʼєктивів папараці в Беверлі-Гіллз потрапила американська модель Брукс Нейдер. Красуня продемонструвала кокетливий лук.
На ній було чорне боді, під яким був відсутній бюстгальтер, крізь яке вона виблискувала спокусливими грудьми. Верх бруку комбінувала з чорною шкіряною мініспідницею А-силуету з крокодилячим тисненням.
Аутфіт Нейдер доповнила чорними лакованими босоніжками на екстремально високих платформах і підборах та червоним шкіряним клатчем.
Модель зробила гарне укладання з локонами, макіяж із глянцевим блиском на губах і молочний манікюр. На обличчя вона одягла чорні сонцезахисні окуляри, а вуха прикрасила масивними золотими сережками.
Нагадаємо, Брукс Нейдер на церемонії вручення премії ESPY 2025 у Голлівуді зʼявилася у шовковій сукні максі кольору айворі у білизняному стилі.