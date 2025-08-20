У крокодилячій мініспідниці і на екстремально високих босоніжках: американська модель під прицілом папараці

Брукс Нейдер / © Getty Images

Реклама

До обʼєктивів папараці в Беверлі-Гіллз потрапила американська модель Брукс Нейдер. Красуня продемонструвала кокетливий лук.

На ній було чорне боді, під яким був відсутній бюстгальтер, крізь яке вона виблискувала спокусливими грудьми. Верх бруку комбінувала з чорною шкіряною мініспідницею А-силуету з крокодилячим тисненням.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Аутфіт Нейдер доповнила чорними лакованими босоніжками на екстремально високих платформах і підборах та червоним шкіряним клатчем.

Реклама

Модель зробила гарне укладання з локонами, макіяж із глянцевим блиском на губах і молочний манікюр. На обличчя вона одягла чорні сонцезахисні окуляри, а вуха прикрасила масивними золотими сережками.

Нагадаємо, Брукс Нейдер на церемонії вручення премії ESPY 2025 у Голлівуді зʼявилася у шовковій сукні максі кольору айворі у білизняному стилі.