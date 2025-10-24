У крокодилячій сукні-пальті з відвертим декольте: Теяна Тейлор в ефектному луку позувала на івенті

Теяна Тейлор / © Associated Press

Реклама

У Лондоні відбулася прем’єра юридичного драматичного серіалу «Все чесно» (All’s Fair), який відвідала американська співачка та акторка Теяна Тейлор. Вона зіграла у ньому разом із іншими знаменитими красунями, які також були присутні на івенті: Сарою Полсон, Кім Кардашян, Нісі Неш-Беттс та Наомі Воттс.

Теяна Тейлор, Сара Полсон, Кім Кардашян, Нісі Неш-Беттс і Наомі Воттс / © Associated Press

Теяна цього вечора захопила своїм ефектним шкіряним луком від бренду Tamara Ralph з кутюрної колекції осінь-зима 2025.

Теяна Тейлор / © Associated Press

На ній була крокодиляча сукня-пальто з широким коміром-відворотом, відвертим декольте, корсетом із діамантовими застібками, скульптурними стегнами і розрізом спереду. Взута вона була у чорні лаковані туфлі з гострим носом і на шпильках.

Реклама

Теяна Тейлор / © Associated Press

Аутфіт Тейлор доповнила стильним капелюхом із крокодилячої шкіри, прикрашеним квіткою з кристалами. Артистка зробила яскравий макіяж із чорними стрілками і червоною помадою з ефектом омбре та довгий манікюр із золотим декором. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, шию — діамантовим кольє, а на руках були каблучки з діамантами.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Нагадаємо, Теяна Тейлор на прем’єрі серіалу у Парижі з’явилася у пікантній золотій сукні Schiaparelli.