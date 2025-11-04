У крокодилячому вбранні і ботильйонах із вигнутими підборами: Теяна Тейлор у стильному луку з’явилася у Нью-Йорку

Теяна Тейлор / © Getty Images

Папараці заскочили Теяну Тейлор у Нью-Йорку під час завершення промотуру юридичного драматичного серіалу «Все чесно» (All’s Fair), у якому вона знялася разом із Кім Кардашян, Сарою Полсон, Наомі Воттс та іншими.

Теяна продемонструвала стильний образ з осінньої колекції Balmain 2025 року. На ній було чорне шкіряне вбрання з крокодилячим тисненням, яке складалося з топа з довгими рукавами, баски на блискавці і штанів.

Аутфіт Тейлор доповнила чорними ботильйонами на скульптурних танкетках і з вигнутими підборами від Thom Solo і чорною сумкою Balmain на золотих ручках-ланцюжках.

В акторки була зачіска з нарощеним довгим пишним волоссям, макіяж у коричневих відтінках і нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, шию — золотим масивним ланцюгом, а руки — золотими каблучками.

Нагадаємо, Теяна Тейлор на захід Time100 Next у Нью-Йорку прийшла у відвертому образі з колекції прет-а-порте весна-літо 2026 від дизайнера Гайдера Акерманна для бренду Tom Ford. Її верх був майже повністю оголений.