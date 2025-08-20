ТСН у соціальних мережах

У крокодилячих слінгбеках і сукні з принтом дерев: Гелен Міррен у стильному образі знялася у фотосесії

80-річна акторка з колегами бере участь у промотурі нового фільму.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гелен Міррен

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен разом зі своїми колегами взяла участь у фотосесії, яка відбулася у межах промотуру кримінальної комедії «Клуб убивств по четвергах» (The Thursday Murder Club). Знімання відбулися у Британській бібліотеці в Лондоні.

Міррен обрала для такої нагоди стильний образ. На ній була гарна синя сукня міді з білим принтом дерев. Вбрання мало комір, довгі рукави з манжетами, тонкий пояс-шнурок на талії і смужки спереду по всій довжині до подолу.

Гелен Міррен із колегами / © Getty Images

Гелен Міррен із колегами / © Getty Images

Аутфіт Гелен доповнила блакитними слінгбеками з крокодилячим тисненням і на підборах. У неї було акуратне укладання і ніжний макіяж. Вуха зірка прикрасила білими сережками-квітами з перлинами, а на руці сяяла каблучка з великими каменем.

Нагадаємо, фільм «Клуб убивств по четвергах» вийде 28 серпня на стримінговій платформі Netflix.

