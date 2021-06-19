У кроптопі без білизни: Дєва Кассель похизувалася аутфітом

16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя активно веде свою сторінку в Instagram.

Дєва Кассель показує не тільки знімки зі своїх рекламних або глянцевих фотосесій, але і постить кадри з реального життя. Нещодавно дівчина опублікувала фото і продемонструвала свій літній лук. Дєва постала перед камерою в білому кроптопі, який одягла без нижньої білизни і бежевих штанях на гумці. Її кучеряве волосся було розпущене, а на обличчі була широка усмішка.

Дєва Кассель / Instagram Дєви Кассель

"Бажаю вам хороших вихідних", — підписала кадр юна зірка.

Нагадаємо, раніше Дєва публікувала фотографії, на яких постала в купальнику і халаті під час відпочинку в Белладжо, в Італії.

Дєва Кассель / Instagram Дєви Кассель

Також не вперше Дєва Кассель публікує знімки, на яких зображена без нижньої білизни.

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