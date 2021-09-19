У кроптопі, джогерах і без макіяжу: Алессандра Амбросіо показала, як подорожує з бойфрендом

Бразильська модель вирушила зі своїм коханим в подорож.
Алессандра Амбросіо і Річард Лі сіли в автомобіль і поїхали до Юти — штат на заході США. У своєму блогу модель поділилася кількома знімками і показала, як починалася їхня подорож.
На фото Амбросіо позує стоячи на дорозі на тлі красивих скелястих гір. Одягнена модель в чорний кроптоп і джогери, а взута в зручні кросівки.
Пізніше Алессандра показала фото, як вони з Річардом цілуються, стоячи на цій же дорозі. На обличчі у моделі сонцезахисні окуляри, на шиї кілька прикрас, а волосся заколоте маленької шпилькою.
А ще дівчина зробила селфі сидячи в автомобілі. Її хлопець сидить за кермом, а Алє шле повітряний поцілунок на камеру. Окуляри модель зняла і видно, що в поїздку зірка не стала робити макіяж.
Нагадаємо, раніше Амбросіо показувала перші кадри з книжки Alessandra by Stweart Shining, яка вийде цієї осені. "200 сторінок фотографій, які ми зняли разом за останні 20 років!" — написала 40-річна Амбросіо. Судячи з перших фото в самій книжці буде багато пікантного.
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