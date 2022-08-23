У кроптопі Fendi та ефектних штанах: Сінді Бруна під прицілом папараці

Бруна була одягнена у чорний кроптоп від Fendi з довгими рукавами, до якого підібрала ефектні шкіряні штани та дуже цікаві чоботи з деніму на квадратних підборах.

На плечі у моделі висіла сумка з деніму на золотих ремінцях-ланцюжках, також вона була в дзеркальних сонцезахисних окулярах. Сінді зібрала волосся в пучок, зробила денний макіяж та доповнила свій образ кількома каблучками, браслетом у вигляді скріпок, а в руках несла мобільний телефон.

Сінді Бруна / Фото: Getty Images

Сінді Бруна давно не траплялася на очі папараці. Востаннє ми її бачили у смішному вбранні з чепцем на церемонії Fashion Awards.

Сінді Бруна / Фото: Associated Press

Читайте також: