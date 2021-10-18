У кроптопі і дуже короткій спідниці: 20-річна дочка Джуда Лоу відвідала гламурну вечірку

У кроптопі і дуже короткій спідниці: 20-річна дочка Джуда Лоу відвідала гламурну вечірку

Для вечірнього заходу вона вибрала сміливе вбрання з розрізом.

Айріс Лоу зараз 20 років, але вона вже встигла зарекомендувати себе в світі моди. Нещодавно дівчина взяла участь у грандіозному показі нової колекції Versace, де показала новинки весняно-літньої колекції бренду на наступний рік, а кілька днів тому відвідала зыркову вечірку Frieze і Versace в Лондоні.

На заході модель прийшла з ніг до голови одягнена в речі від Versace. Зокрема її лукскладався з кроптопа і мініспідниці з малюнком. На плечі Айріс накинула чорне пальто, а завершили цей образ бірюзова сумка, туфлі на підборах і золоті прикраси.

Айріс Лоу / Getty Images

Також дочка Джуда Лоу кардинально змінила зачіску і відрізала своє довге волосся та перефарбувалася в білявку. Вперше про зміну іміджу Айріс розповіла через British Vogue.

Читайте також:

Битва сексуальних образів: Айріс Лоу vs Ніколь Потуральскі

З новою зачіскою: 20-річна дочка Джуда Лоу на вечірці Formula E в Німеччині

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання