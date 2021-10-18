У кроптопі і дуже короткій спідниці: 20-річна дочка Джуда Лоу відвідала гламурну вечірку

Для вечірнього заходу вона вибрала сміливе вбрання з розрізом.
Айріс Лоу зараз 20 років, але вона вже встигла зарекомендувати себе в світі моди. Нещодавно дівчина взяла участь у грандіозному показі нової колекції Versace, де показала новинки весняно-літньої колекції бренду на наступний рік, а кілька днів тому відвідала зыркову вечірку Frieze і Versace в Лондоні.
На заході модель прийшла з ніг до голови одягнена в речі від Versace. Зокрема її лукскладався з кроптопа і мініспідниці з малюнком. На плечі Айріс накинула чорне пальто, а завершили цей образ бірюзова сумка, туфлі на підборах і золоті прикраси.
Також дочка Джуда Лоу кардинально змінила зачіску і відрізала своє довге волосся та перефарбувалася в білявку. Вперше про зміну іміджу Айріс розповіла через British Vogue.
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