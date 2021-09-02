У кроптопі і дуже пишній спідниці: Каміла Кабельйо на прем'єрі "Попелюшки"

У кроптопі і дуже пишній спідниці: Каміла Кабельйо на прем'єрі "Попелюшки"

24-річна кубино-американська співачка і акторка Каміла Кабельйо відвідала прем'єрний показ фільму "Попелюшка" в Маямі.

Показ стрічки відбувся в Vizcaya Museum & Gardens в середу, 1 вересня. Кабельйо одягла білий укорочений топ без рукавів, який підкреслював невелику частину її підтягнутого живота, а також об'ємну світло-жовту спідницю з рюшами, в якій була схожа на казкову принцесу. В руках Каміла тримала маленьку сумку у вигляді кулі на ремінці-ланцюжку.

Також образ зірки доповнювало кілька браслетів, масивне кольє на шиї, сережки-кільця у вухах, насичений макіяж на обличчі з золотими стрілками на повіках, а також акуратне укладання.

Фільм "Попелюшка" може похвалитися зірковим акторським складом, до якого входять: Біллі Портер, Ідіна Мензель, Пірс Броснан, Каміла Кабельйо. Знімання почалися в лютому минулого року і завершилися в серпні поточного, після того, як виробництво було тимчасово зупинено через початок глобальної пандемії.

Каміла Кабельйо / Getty Images

Каміла написала саундтрек до фільму, а про свою роль сказала, що її Попелюшка набагато більш приземлена, ніж попередні втілення героїні. "У неї є мрії і амбіції, і вона залишається вірною собі, своєму голосу і тому, що робить її щасливою. Я думаю, що це відображення сучасних жінок", — сказала співачка в інтерв'ю E! News 'Daily Pop.

Каміла Кабельйо на прем'єрі в Лос-Анджелесі / Associated Press

Раніше ми показували вам епатажний образ Біллі Портера з прем'єрного показу в Лос-Анджелесі.

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