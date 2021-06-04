У кроптопі і джинсах: Кендіс Свейнпоул показала ідеальний літній лук

Південноафриканська модель продемонструвала чудовий лук для повсякденного життя.

"Ангел" Victoria's Secret Кендіс Свейнпоул поділилася колажем фотографій на якому позує в білому короткому топі, синіх рваних джинсах і грубих черевиках. На обличчі у моделі максимально природний макіяж, а волосся розпущене і просто зачесане назад. Кадри дуже схожі на фотографії з портфоліо моделі.

У себе в сторіз Кендіс опублікувала схоже портфоліо п'ятнадцятирічної давності, де зображена в дуже схожих позах, але тільки в чорному топі.

До речі, в схожому образі нещодавно з'являлася перед камерою колега Кендіс — шведська модель Ельза Госк.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Останнім часом про Кендіс мало що чути, все більше часу модель проводить десь на островах в теплих краях і працює тільки знімаючи рекламні фотосети для свого бренду Tropic of C. До речі, разом з нею часто знімається і її колега з Victoria's Secret — Лаїс Рібейро.

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