У кроптопі і джинсоких мінішортах: папараці заскочили Наталі Портман у Нью-Йорку

Наталі Портман / © Getty Images

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Наталі Портман потрапила до об’єктивів папараці під час знімань романтичної комедії «Гарний секс» (Good Sex), у якому вона виконує головну роль. Акторка грає сімейну психотерапевтку, яка й сама розчарована у коханні. Жінка наважується на побачення. Її зацікавлює два абсолютно різних чоловіки: 20-річний гіпстер із Брукліна та успішний 50-річний бізнесмен з Мангеттена.

Наталі Портман / © Getty Images

На знімальному майданчику акторка була одягнена у пастельно-зелений кроптоп, короткі джинсові шорти з розстебнутим ґудзиком і бежевий тренч. На шиї у неї була зав’язана біло-зелена хустка з квітковим принтом.

Свій лук Портман доповнила білими кедами і чорною сумочкою. Волосся вона уклала у м’які локони, зробила рожевий манікюр, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, а на руці була велика каблучка.

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Нагадаємо, раніше Наталі Портман на знімальному майданчику з’явилася у сірій мінісукні від бренду Alaia.