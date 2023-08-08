У кроптопі і екстремально короткій спідниці: американська модель на вулицях Лос-Анджелеса

До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Ніколь Вільямс. Модель привернула увагу своїм пікантним луком.

На Ніколь був костюм із різнокольоровим принтом, який складався із кроптопа з довгими рукавами і екстремально короткої спідниці. У цьому вбранні Вільямс продемонструвала струнку фігуру, плаский живіт і довгі гарні ноги.

Аутфіт вона доповнила білими туфлями із золотими ланцюжками на щиколотках і зеленою сумкою.

Ніколь Вільямс / Фото: Getty Images

Ніколь зібрала волосся у хвіст, зробила ніжний макіяж із чорними стрілками, прикрасила вуха сережками-кільцями, шию – ланцюжками з підвісками, а руки – каблучками. Французький манікюр завершив лук моделі.

Нагадаємо, американська модель Playboy, зірка Instagram і OnlyFans Елізабет Марі Шевальє у спокусливому образі потрапила в об'єктиви фотографів у Лос-Анджелесі. Красуня була одягнена у чорну довгу сукню по фігурі, яка мала відверте декольте з брошкою з камінням.

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