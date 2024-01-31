У кроптопі і лосинах: британська модель похизувалася підтягнутим тілом

Фоловери в Instagram дочекалися чергової порції знімків від моделі і зірки британського реалітішоу "Острів кохання" –Арабелли Чі.

Арабелла Чі/Instagram

Дівчина влаштувала собі фотосет у чорному спортивному комплекті, який складався із кроптопа і лосин. Лук вона доповнила високими білими шкарпетками і білими кросівками.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла похизувалася підтягнутим тілом – результатом її регулярних тренувань у спортзалі. Білявка має тонку талію, плаский живіт, пружні сідниці і стрункі ноги.

Арабелла Чі/Instagram

Чі також полюбляє демонструвати підписникам своє сексуальну фігуру у стильних купальниках.

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