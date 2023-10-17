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У кроптопі і міні з кристалами: Ріта Ора у вбранні від українського бренду прикрасила обкладинку глянцю

У кроптопі і міні з кристалами: Ріта Ора у вбранні від українського бренду прикрасила обкладинку глянцю

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У кроптопі і міні з кристалами: Ріта Ора у вбранні від українського бренду прикрасила обкладинку глянцю

Ріта Ора/Instagram L’Officiel Brazil

Британська артистка не вперше підтримує українських дизайнерів.

Ріта Ора прикрасила обкладинку жовтневого номера журналу L’Officiel Brazil.

Артистка постала в ефектному аутфіті від українського бренду GASANOVA.

На Орі був чорний кроптоп із пікантним декольте, чорний жакет, який був одягнений на одне плече, і мініспідниця чи мінішорти, прикрашені кристалами. Красуня продемонструвала стрункі ноги.

Ріта Ора/Instagram L’Officiel Brazil / ©
Ріта Ора/Instagram L’Officiel Brazil

Образ зірка доповнила чорними туфлями на високих шпильках, широким металевим браслетом і каблучками. Акуратне укладання і красивий макіяж завершив лук Ори.

Нагадаємо, Ріта Ора у боді і прозорій сукні викликала фурор на червоній доріжці галавечора amfAR.

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Перегляди
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