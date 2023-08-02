У кроптопі і мінішортах: ексмодель Victoria's Secret блиснула пласким животом і стрункими ногами

35-річна американська модель Джой Корріган вийшла у світ у чорно-білому стильному луку.

Колишня американська модель Victoria's Secret, Sports Illustrated і Playboy Playmate – Джой Корріган потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі.

Красуня вийшла на прогулянку у комфортному спортивному вбранні від бренду Alo. На Джой була чорна вкорочена кофта, білий кроптоп у рубчик і білі труси з високою посадкою, які визирали з-під чорних коротких шортів.

Джой блиснула пласким животом і стрункими ногами.

Джой Корріган / Фото: Getty Images

Аутфіт модель доповнила білою сумкою від Chanel, білими кедами і шкарпетками.

Корріган розпустила волосся і одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у білій оправі, у вухах у неї були срібні сережки-кільця, а на шиї – ланцюжок.

Нагадаємо, Джой Корріган любить вбранням підкреслювати свою стрункість. Минулого разу вона вийшла в світ у блакитному ромпері з пікантним декольте.

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