У кроптопі і мінішортах: Емілі Ратаковскі блиснула пласким животом під час прогулянки

Модель у комфортному аутфіті вийшла вигуляти свого домашнього улюбленця.
Емілі Ратаковскі потрапила до об'єктивів папараці під час прогулянки з собакою Нью-Йорком.
На моделі був білий кроптоп в рубчик, у якому вона блиснула пласким животом, сіро-біла смугаста сорочка і блакитні мінішорти, що підкреслили її стрункі ноги.
Аутфіт Емілі доповнила білими кросівками на бежевій підошві. Волосся вона розпустила, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, а шию прикрасила ланцюжками з підвісками.
Ратаковскі тримала собаку за повідець і дивилася щось у телефоні.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала, якою була у 14 років.
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