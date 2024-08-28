У кроптопі і мінішортах із квітами та перфорацією: стильний образ Ярослави Магучіх

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка завоювала "золото" у стрибках у висоту на Олімпійських іграх 2024 у Парижі, з нагоди 33-ї річниці Незалежності України опублікувала нову світлину.

На ній дівчина постала у центрі Києва на тлі спаленої ворожої техніки. У руках вона тримала табличку з написом: Free Azovstal Defenders, щоб нагадати всім про полонених українських героїв і підтримати родини захисників.

Одягнена спортсменка була у білий кроптоп із округлим вирізом і короткі шорти з кольоровим квітковим принтом, білим мереживом, хвилеподібним подолом із перфорацією і таким самим поясом.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Лук Магучіх доповнила білими шкарпетками із синьо-жовтими метеликами та білими кросівками. Дівчина зробила укладання з локонами, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, а шию прикрасила прикрасою у вигляді колоска пшениці.

"33 роки Незалежності. 10 років боротьби за неї, за єдність, гімн та націю.



На жаль, не всі побачать синьо-жовтий прапор та почують гімн в цей день. Велика кількість захисників та захисниць досі перебувають у полоні. Тому наша задача – постійно нагадувати світу про воєнні злочини росіі.

Я вірю, що якщо кожен візьме відповідальність за цю перемогу на себе, то вдасться наблизити цей момент і виграти цю війну. У родини повернуться діти, онуки та батьки і країна знов буде квітнути, розвиватися і ставати сильнішою.

Ми святкуємо 33 день Незалежності України і я бажаю всім бути об’єднаними і небайдужими, якими ми завжди були, є і будемо. Тільки давайте докладемо ще більше і більше зусиль", – написала Ярослава у дописі.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх пожертвувала мільйон гривень зоозахисникам.

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