У кроптопі і мінішортах: модель Вінні Гарлоу відпочила на вечірці

У кроптопі і мінішортах: модель Вінні Гарлоу відпочила на вечірці

Манекенниця привертає увагу публіки до свого зовнішнього вигляду.

27-річна канадська модель і активістка Вінні Гарлоу відвідала у вихідні After Party Bootsy Bellows x Sports Illustrated Circuit Series в Austin American Statesman в Остіні, штат Техас.

На зірковій вечірці Вінні з'явилася в пікантному аутфіті: білому кроптопі, коротких шортах з деніму, кольоровий сорочці і високих смарагдових чоботях з крокодилячої шкіри. У моделі було розпущене кучеряве волосся, на обличчі був гарний макіяж і нарощені вії, а на шиї кілька кольє з каменів. Вінні мала вельми привабливий вигляд.

Вінні Гарлоу / Getty Images

Сьогодні модель навпаки часто вибирає образи, які підкреслюють її хронічне шкірне захворювання — вітіліго, яке дівчинці діагностували у віці 4 років. А в дитинстві і в юності Вінні часто стикалася з буллінгом з боку однолітків.

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