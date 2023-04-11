У кроптопі і мініспідниці: фіналістка "Холостяка-12" продемонструвала плаский живіт

Фіналістка 12-го сезону шоу "Холостяк" Олександра Мудра опублікувала в Instagram світлину із нової фотосесії.

На ній красуня постала у спокусливому образі. Вона була одягнена у чорний кроптоп і мініспідницю з металевою фурнітурою.

Саша похизувалася пласким животом і тонкою талією.

Олександра Мудра/Instagram

Лук Мудра доповнила акуратним укладанням, гарним макіяжем і золотими сережками-кільцями.

"Думаючи про себе занадто багато, ти загубишся", - підписала знімок дівчина.

Нагадаємо, а фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко показала пікантне відео з відпочинку у Катарі, на якому вона постала у купальнику.

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