У кроптопі і мініспідниці: фіналістка "Холостяка-12" продемонструвала плаский живіт

Саша Мудра любить демонструвати фоловерам красиві аутфіти.
Фіналістка 12-го сезону шоу "Холостяк" Олександра Мудра опублікувала в Instagram світлину із нової фотосесії.
На ній красуня постала у спокусливому образі. Вона була одягнена у чорний кроптоп і мініспідницю з металевою фурнітурою.
Саша похизувалася пласким животом і тонкою талією.
Лук Мудра доповнила акуратним укладанням, гарним макіяжем і золотими сережками-кільцями.
"Думаючи про себе занадто багато, ти загубишся", - підписала знімок дівчина.
Нагадаємо, а фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко показала пікантне відео з відпочинку у Катарі, на якому вона постала у купальнику.
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