У кроптопі і плісованій мініспідниці: Серена Вільямс станцювала під час виступу Кендріка Ламара на Супербоулі

Серена Вільямс відвідала Супербоул-2025 на стадіоні Caesars Superdome у Новому Орлеані. Вона несподівано з'явилася на музичному шоу у перерві матчу фіналу, під час якого виступав Кендрік Ламар із піснею Not Like Us. Екстенісистка не стримувала бажання порухатися у такт треку і станцювала, чим прикувала до себе увагу публіки і фотографів.

Селена Вільямс / Фото: Associated Press

Серена виконала танцювальний вуличний рух Crip Walk, який вигадав член вуличної банди Crip із Каліфорнії Роберт Джексон у 1970-х роках. Відео свого танцю вона опублікувала в Instagram.

До речі, цей танець Вільямс також відтворила на Вімблдоні у 2012 році.

Екстенісистка мала чудовий вигляд у білому кроптопі і синьому костюмі, який складався із вкороченої сорочки і плісованої мініспідниці. Лук вона доповнила блакитними кедами на білій гумовій підошві.

Селена Вільямс / Фото: Associated Press

У Серени була об'ємна зачіска з локонами, макіяж із акцентом на очах і прикраси.

Селена Вільямс / Фото: Associated Press

Селена Вільямс / Фото: Associated Press

Читайте також: