У кроптопі і плісованій спідниці: Надя Дорофєєва у стильному аутфіті похизувалася пласким животом

Співачка приміряла чорно-біле вбрання і пофотографувалася у ньому.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram знімки з фотосесії, в якій вона продемонструвала новий стильний лук.

Артистка постала у білому кроптопі в рубчик, який оголював її плаский живіт і тонку талію, і чорній плісованій спідниці довжини міді. Образ вона доповнила двома шкіряними поясами, чорним взуттям на грубій підошві і білими шкарпетками.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Надя зробила цікаву зачіску з двома пучками вгорі, випустивши пасма, і ніжний макіяж. Ніс вона прикрасила лінією зі срібних стразів. На шиї у зірки був чорний чокер із сердечком і срібна підвіска на ланцюжку.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва похизувалася образом у светрі оверсайз і пантофлях.

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