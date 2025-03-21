У кроптопі і рваних джинсах: американська зірка реаліті вийшла на прогулянку з милим песиком

Емму Ернан часто можна побачити на прогулянці зі своїм собакою.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Дівчина вийшла на прогулянку разом зі своїм милим домашнім улюбленцем, якого тримала на руках.

Емма, як завжди, мала спокусливий вигляд. Вона була одягнена у кроптоп із довгими рукавами з різнокольоровим принтом, підщ яким не було бюстгальтера. Верх білявка скомбінувала зі світло-блакитними рваними джинсами з високим посадженням. Взута вона була у прозорі босоніжки.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Ернан зробила гарну зачіску з локонами, макіяж і рожевий манікюр. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри у білій оправі, у вухах – золоті сережки-кільця, а на плечі у неї висіла жовта сумочка.

Нагадаємо, Емма Ернан сходила на вечерю до ресторану у мініатюрному червоному лакованому вбранні, прикрашеному 3D-сердечками.

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