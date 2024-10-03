У кроптопі та спідниці міді: Елізабет Герлі знову в рожевому показалася у Нью-Йорку

59-річна акторка обрала для свого виходу трикотажний костюм.

Елізабет Герлі знову потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. І знову для свого образу вона обрала блідий відтінок улюбленого кольору – рожевого.

На зірці було вбрання, яке складалося із вкороченого кардигану з золотавими ґудзиками, кроптопа в рубчик і спідниці міді.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Аутфіт Герлі доповнила блідо-рожевими туфлями на шпильках і сумкою в тон, яку прикрасила шовковою хусткою з принтом.

Красуня зробила собі укладання з локонами, макіяж з ніжно-рожевим блиском на губах і молочний манікюр. На обличчі у неї були масивні сонцезахисні окуляри, а у вухах – сережки-кільця з камінням.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі з'явилася на вулицях Нью-Йорка в насичено-рожевій сукні довжини міді з короткими рукавами-ліхтариками та вишитими паєтками і бісером квітами.

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