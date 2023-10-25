Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У кроптопі і стильних штанях: Ксенія Мішина блиснула накачаним пресом на прем'єрі танцювального шоу

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1340
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У кроптопі і стильних штанях: Ксенія Мішина блиснула накачаним пресом на прем'єрі танцювального шоу

Ксенія Мішина

Акторка побувала на хореографічному сторітелінгу Євгена Кота, в якому він, танцюючи, розповідає стендап-історію свого життя.

Ксенія Мішина відвідала прем’єру шоу Євгена Кота і Наталії Татарінцевої "Танцюй зі мною, Україно" у Жовтневому палаці, яка дала старт їхньому всеукраїнського туру.

Акторка обрала для своєї появи стильний образ total black. На ній був бомбер, кроптоп у рубчик, який підкреслив її накачаний прес, і стильні штани-кльош із подвійним поясом.

Ксенія Мішина / ©
Ксенія Мішина

Аутфіт Ксенія доповнила чорним лакованим взуттям на грубій підошві. Зірка заплела волосся у дві кіски, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха сережками-цвяшками.

Ксенія Мішина / ©
Ксенія Мішина

Шоу також відвідали Юла та Олексій і Ксенія Суровцеви.

Юла / ©
Юла
Олексій і Ксенія Суровцеви / ©
Олексій і Ксенія Суровцеви
Шоу
Шоу "Танцюй зі мною, Україно"
Шоу
Шоу "Танцюй зі мною, Україно"
Шоу
Шоу "Танцюй зі мною, Україно"
Шоу
Шоу "Танцюй зі мною, Україно"
Шоу
Шоу "Танцюй зі мною, Україно"

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1340
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація