У кроптопі і стильних штанях: Ксенія Мішина блиснула накачаним пресом на прем'єрі танцювального шоу

Акторка побувала на хореографічному сторітелінгу Євгена Кота, в якому він, танцюючи, розповідає стендап-історію свого життя.
Ксенія Мішина відвідала прем’єру шоу Євгена Кота і Наталії Татарінцевої "Танцюй зі мною, Україно" у Жовтневому палаці, яка дала старт їхньому всеукраїнського туру.
Акторка обрала для своєї появи стильний образ total black. На ній був бомбер, кроптоп у рубчик, який підкреслив її накачаний прес, і стильні штани-кльош із подвійним поясом.
Аутфіт Ксенія доповнила чорним лакованим взуттям на грубій підошві. Зірка заплела волосся у дві кіски, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха сережками-цвяшками.
Шоу також відвідали Юла та Олексій і Ксенія Суровцеви.
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