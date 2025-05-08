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- Шоу-бізнес
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У кроптопі і туфлях кольору металік: Ешлі Грем в ефектному луку сходила на вечірку
37-річна американська модель plus-size у вбранні з оголеними плечима прийшла на афтепаті.
Ешлі Грем стала гостею вечірки, яка відбулася після Met Gala у Нью-Йорку.
Папараці заскочили, як модель вийшла з автівки і йшла на афтепаті. Вона мала ефектний вигляд. На Ешлі був срібний костюм, який складався з кроптопа-смужки і спідниці-олівця.
Вбрання Грем скомбінувала з туфлями-човниками кольору металік на шпильках і сумочкою, інкрустованою стразами.
Модель зробила зачіску «балерина», макіяж смокі-айс і молочний манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки, а зону декольте Ешлі залишила без прикрас.
Нагадаємо, Ешлі Грем на Балі інституту костюма в Метрополітен-музеї з’явилася у світло-сірому костюмі в тонку смужку з V-подібним декольте від Boss.