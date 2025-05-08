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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

У кроптопі і туфлях кольору металік: Ешлі Грем в ефектному луку сходила на вечірку

37-річна американська модель plus-size у вбранні з оголеними плечима прийшла на афтепаті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем стала гостею вечірки, яка відбулася після Met Gala у Нью-Йорку.

Папараці заскочили, як модель вийшла з автівки і йшла на афтепаті. Вона мала ефектний вигляд. На Ешлі був срібний костюм, який складався з кроптопа-смужки і спідниці-олівця.

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Вбрання Грем скомбінувала з туфлями-човниками кольору металік на шпильках і сумочкою, інкрустованою стразами.

Модель зробила зачіску «балерина», макіяж смокі-айс і молочний манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки, а зону декольте Ешлі залишила без прикрас.

Нагадаємо, Ешлі Грем на Балі інституту костюма в Метрополітен-музеї з’явилася у світло-сірому костюмі в тонку смужку з V-подібним декольте від Boss.

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Дата публікації
Кількість переглядів
112
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