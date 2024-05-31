У кроптопі і велосипедках: струнка Надя Дорофєєва продемонструвала спортивний лук

Надя Дорофєєва опублікувала в соцмережі знімки, на яких продемонструвала спортивний образ від бренду Puma.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

На співачці був синій кроптоп, чорна олімпійка та чорні велосипедки. У цьому аутфіті зірка похизувалася стрункою фігурою і пласким животом. У руках вона тримала коврик для фітнесу.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Надя розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі. На шиї у неї була підвіска на ланцюжку.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, Надя Дорофєєва продемонструвала кокетливий лук у мінісукні з оголеною спиною.

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