У кроптопі і велосипедках: струнка Надя Дорофєєва продемонструвала спортивний лук

Артистка у спортивному одязі похизувалася підтягнутою фігурою.
Надя Дорофєєва опублікувала в соцмережі знімки, на яких продемонструвала спортивний образ від бренду Puma.
На співачці був синій кроптоп, чорна олімпійка та чорні велосипедки. У цьому аутфіті зірка похизувалася стрункою фігурою і пласким животом. У руках вона тримала коврик для фітнесу.
Надя розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі. На шиї у неї була підвіска на ланцюжку.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва продемонструвала кокетливий лук у мінісукні з оголеною спиною.
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