У кроптопі і з великою хутряною сумкою: Кім Кардашян блиснула сосками після баскетбольного матчу сина

43-річна зірка реаліті та бізнесвумен у комфортному одязі потрапила до об'єктивів папараці у ЛосАнджелесі.
Папараці заскочили Кім Кардашян у Лос-Анджелесі, коли вона вийшла з баскетбольного матчу свого сина Сейнта.
Зірка реаліті продемонструвала лук у спортивному одязі. На ній були білі мішкуваті штани, білий кроптоп із зав'язаним вузлом і білий бюстгальтер, крізь які були помітні її соски. Взута вона була у чорні ляпанці.
Свій аутфіт Кардашян доповнила величезною молочною сумкою зі штучного хутра і баскетбольною сумкою зі слінгом.
Кім зробила низький пучок і макіяж у нюдово-коричневих відтінках.
Нагадаємо, Кім Кардашян у боді кольору хакі з відвертим декольте похизувалася пишним і спокусливим бюстом.
Читайте також:
- У латексній сукні з ефектом пом'ятості: Кім Кардашян відвідала світський захід
- Підкреслила фігуру: Кім Кардашян з'явилася на публіці в обтислій сукні та з пухнастою сумкою
- Повторила вбрання відомої моделі: Кім Кардашян потрапила під приціл папараці із собакою на руках