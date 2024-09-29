У кроптопі і з великою хутряною сумкою: Кім Кардашян блиснула сосками після баскетбольного матчу сина

43-річна зірка реаліті та бізнесвумен у комфортному одязі потрапила до об'єктивів папараці у ЛосАнджелесі.

Папараці заскочили Кім Кардашян у Лос-Анджелесі, коли вона вийшла з баскетбольного матчу свого сина Сейнта.

Зірка реаліті продемонструвала лук у спортивному одязі. На ній були білі мішкуваті штани, білий кроптоп із зав'язаним вузлом і білий бюстгальтер, крізь які були помітні її соски. Взута вона була у чорні ляпанці.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Свій аутфіт Кардашян доповнила величезною молочною сумкою зі штучного хутра і баскетбольною сумкою зі слінгом.

Кім зробила низький пучок і макіяж у нюдово-коричневих відтінках.

Нагадаємо, Кім Кардашян у боді кольору хакі з відвертим декольте похизувалася пишним і спокусливим бюстом.

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