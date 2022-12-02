У кроптопі із відвертим декольте: фаворитка шоу "Холостяк-12" продемонструвала гарний образ

Одна із фавориток реаліті-шоу "Холостяк-12" — 24-річна фотомодель Катерина Лозовицька — продемонструвала в Instagram свій новий красивий образ.

Instagram Катерини Лозовицької

Дівчина зазнімкована в номері готелю. На ній строкатий кроптоп зі спущеними мереживними бретельками, який ефектно підкреслює її декольте. Її образ доповнюють круглі сережки та макіяж з акцентом на рожеву помаду.

Instagram Катерини Лозовицької

Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька продемонструвала розкішні образи у весільних сукнях у рамках рекламної кампанії.

Instagram Катерини Лозовицької

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