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У кроптопі із відвертим декольте: фаворитка шоу "Холостяк-12" продемонструвала гарний образ

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У кроптопі із відвертим декольте: фаворитка шоу "Холостяк-12" продемонструвала гарний образ

Instagram Катерини Лозовицької

Модель Катя порадувала шанувальників своїми новими фотографіями.

Одна із фавориток реаліті-шоу "Холостяк-12" — 24-річна фотомодель Катерина Лозовицька — продемонструвала в Instagram свій новий красивий образ.

Instagram Катерини Лозовицької / ©
Instagram Катерини Лозовицької

Дівчина зазнімкована в номері готелю. На ній строкатий кроптоп зі спущеними мереживними бретельками, який ефектно підкреслює її декольте. Її образ доповнюють круглі сережки та макіяж з акцентом на рожеву помаду.

Instagram Катерини Лозовицької / ©
Instagram Катерини Лозовицької

Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька продемонструвала розкішні образи у весільних сукнях у рамках рекламної кампанії.

Instagram Катерини Лозовицької / ©
Instagram Катерини Лозовицької

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Дата публікації
Перегляди
168
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