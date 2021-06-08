У кроптопі, косусі та з червоною помадою: фіналістка шоу "Холостяк-11" сходила на концерт

Юлія Бельченко "Зайка" у стильному луці побувала на виступі улюбленого артиста.
Днями фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" — Юлія Бельченко "Зайка" — відвідала концерт Jony у КВЦ "Парковий". Дівчина погодилася сфотографуватися для Леді.ТСН.ua.
На концерт просто неба вона прийшла у чорній косусі з металевою фурнітурою, бежевому кроптопі і джинсах-кльош зі сріблястим ланцюжком на чорному поясі.
Свій лук Юля доповнила білими кросівками і світлою сумочкою, яка висіла на плечі.
Волосся "Зайка" розпустила і зробила макіяж з чорними стрілками і червоною помадою.
Нагадаємо, нещодавно смілива Юлія опублікувала відвертий знімок, на якому вона позувала без бюстгальтера.
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