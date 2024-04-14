У кроптопі, лосинах та з сумкою Birkin: Дженніфер Лопес сходила на тренування

Дженніфер Лопес була одягнена цього дня в об'ємний сірий кроптоп, графітові лосини з високою талією, бейсболку New York Knicks, в руках несла сумку Birkin зі шкіри крокодила, а взута була в білі кросівки Allbirds.

У зірки було розпущене волосся, у вухах були великі золоті сережки-кільця, а на обличчі великі сонцезахисні окуляри зі світлими лінзами. Нігті у співачки були нафарбовані червоним лаком.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

У такому вигляді акторка поїхала на тренування. Раніше в інтерв'ю Дженніфер говорила, що вважає, що існує позитивна кореляція між фізичними вправами та психічним здоров'ям. І на її думку, як тільки ви знайдете хороший баланс в цьому - це допоможе вам стати кращою версією себе.

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