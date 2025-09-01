ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
1 хв

У кроптопі, лосинах та ляпанцях: Гейлі Бібер заскочили папараці після тренування

28-річна американська модель Гейлі Бібер потрапила під приціл папараці, коли поверталася з тренування у Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Getty Images

Одягнена молода мама була в чорний кроптоп та високі чорні лосини, у неї на голові була бейсболка, взула модель рожеві ляпанці, на обличчі у неї були прямокутні сонцезахисні окуляри, а на топі пристебнутий краб для волосся.

Також Бібер мала світлий манікюр, в руках вона тримала телефон і прохолодний напій, а на пальці у дівчини сяяла каблучка з каменем.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Зірку часто фотографують після тренувань у залі, який вона відвідує регулярно.

Гейлі Бібер часто обирає для походів у спортзал схожі луки. Минулого разу зірка сяяла в коротких велосипедках і чорному обтислому топі і носила свої улюблені ляпанці.

Дата публікації
Кількість переглядів
285
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie