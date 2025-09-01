У кроптопі, лосинах та ляпанцях: Гейлі Бібер заскочили папараці після тренування

Гейлі Бібер / © Getty Images

Реклама

Одягнена молода мама була в чорний кроптоп та високі чорні лосини, у неї на голові була бейсболка, взула модель рожеві ляпанці, на обличчі у неї були прямокутні сонцезахисні окуляри, а на топі пристебнутий краб для волосся.

Також Бібер мала світлий манікюр, в руках вона тримала телефон і прохолодний напій, а на пальці у дівчини сяяла каблучка з каменем.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Зірку часто фотографують після тренувань у залі, який вона відвідує регулярно.

Реклама

Гейлі Бібер часто обирає для походів у спортзал схожі луки. Минулого разу зірка сяяла в коротких велосипедках і чорному обтислому топі і носила свої улюблені ляпанці.