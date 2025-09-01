- Дата публікації
У кроптопі, лосинах та ляпанцях: Гейлі Бібер заскочили папараці після тренування
28-річна американська модель Гейлі Бібер потрапила під приціл папараці, коли поверталася з тренування у Лос-Анджелесі.
Одягнена молода мама була в чорний кроптоп та високі чорні лосини, у неї на голові була бейсболка, взула модель рожеві ляпанці, на обличчі у неї були прямокутні сонцезахисні окуляри, а на топі пристебнутий краб для волосся.
Також Бібер мала світлий манікюр, в руках вона тримала телефон і прохолодний напій, а на пальці у дівчини сяяла каблучка з каменем.
Зірку часто фотографують після тренувань у залі, який вона відвідує регулярно.
Гейлі Бібер часто обирає для походів у спортзал схожі луки. Минулого разу зірка сяяла в коротких велосипедках і чорному обтислому топі і носила свої улюблені ляпанці.