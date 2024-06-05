У кроптопі, штанях та з сумкою Birkin: Алессандра Амбросіо сходила на тренування

Алессандра Амбросіо була заскочена фотографами дорогою зі спортзалу. Одягнена ексмодель Victoria's Secret була в короткий сірий топ, на плечі зав'язала сіру толстовку і була у світло-сірих спортивних джогерах. Модель взула кросівки, одягла сонцезахисні окуляри зі світлими лінзами та в руках несла кавову сумку Birkin.

Алессандра зібрала волосся у високий хвіст, одягла кілька сережок у вуха та по кілька браслетів на зап'ястя. Також у неї було зроблено нюдовий манікюр.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Знаменитість живе у Лос-Анджелесі і її часто фотографують у місті папараці. Минулого разу модель була зображена на прогулянці в червоній сукні-сорочці, яку одягнула в поєднанні з бежевим жакетом і мюлями бежевого кольору на підборах.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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