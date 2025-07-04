У кроптопі та бриджах-карго: Міа Ріган відпочила на фестивалі

Міа Ріган / © Getty Images

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Заснований Майклом Івісом 1970 року, Glastonbury перетворився на найбільший музичний фестиваль Великої Британії, залучаючи понад 200 000 шанувальників, щоб насолодитися виступами на більш ніж 100 сценах. 2026 року фестиваль візьме рік відпочинку, заплановану паузу, щоб дати майданчику Worthy Farm час відпочити та відновитись.

Колишню дівчину Ромео Бекхема помітили фотографи на тусовці. Вона була одягнена в блискучий кроптоп на помаранчевих бретельках, бриджі-карго кольору гакі та взута у гумові чоботи від Burberry. Міа мала легкий макіяж, кілька браслетів на зап’ястях і безліч каблучок на пальцях. Модель розпустила каштанове волосся і була зосереджена на чомусь у телефоні.

Міа Ріган / © Getty Images

Пізніше, нагадаємо, модель бачили на Вімблдонському тенісному турнірі у Лондоні. Міа була в білій сорочці, смугастій мініспідниці в складку і такому самому жакеті, а на плечі в неї був накинутий ніжно-рожевий джемпер. Образ вийшов дуже стильний і незвичайний, але дуже в дусі Ріган.

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Міа Ріган / © Getty Images