У кроптопі та хутряному капелюсі: Ельза Госк на прогулянці в Лос-Анджелесі

У кроптопі та хутряному капелюсі: Ельза Госк на прогулянці в Лос-Анджелесі

33-річна модель поєднала в образі останні тренди та зручність.

Шведська топмодель Ельза Госк перед народженням дитини переїхала зі своїм бойфрендом до Лос-Анджелеса. Тепер знаменитість іноді потрапляє під приціл папараці, як ось учора, коли вона вийшла на шопінг.

Ельза була одягнена у трикотажний кроптоп, широкі джинси блакитного кольору та коричневі черевики на підборах. На плечі у моделі висіла сумка від Patou, а на голові був хутряний капелюх ніжно-рожевого кольору. На обличчі знаменитість зробила найтрендовіший макіяж із рум'янами.

Ельза Госк / Getty Images

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