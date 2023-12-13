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У кроптопі та картатому пальті: Джей Ло потрапила під приціл папараці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У кроптопі та картатому пальті: Джей Ло потрапила під приціл папараці

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес потрапила під приціл вуличних фотографів у Лос-Анджелесі.

Лопес була одягнена в картате пальто з чорною мереживною вставкою на грудях і на подолі, під яким виднівся такий самий кроптоп, а взута була у високі шкіряні чоботи на шпильках, а в руках у неї була чорна сумка Birkin зі шкіри крокодила.

Волосся співачка зібрала в тугий і гладкий пучок, одягла великі золоті сережки-кільця та великі сонцезахисні окуляри. Вона виходила з якоїсь будівлі та не звернула увагу на папараці.

Дженніфер Лопес / © Getty Images
Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес відвідала церемонію у провокаційному вбранні з "металевим" топом. Захід співачка відвідала разом зі своїм чоловіком Беном Аффлеком.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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