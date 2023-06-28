У кроптопі та коротких шортах: Гейлі Бібер вийшла на прогулянку

26-річна модель та світська левиця потрапила під приціл вуличних фотографів у Лос-Анджелесі.

Гейлі Бібер, як завжди, прогулювалася вулицями міста, коли її заскочили папараці. Зірка прямувала на зустріч у Беверлі-Гіллз.

Одягнена цього дня дівчина була у короткі джинсові шорти з чорним поясом та білий топ, а зверху накинула бежевий тренч. Взула Гейлі чорні шкіряні сандалії і одягла під них білі шкарпетки. На плечі у неї висіла чорна плетена сумка Bottega Veneta.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Темно-русявий боб Гейлі був розділений проділом посередині. Також знаменитість одягла мініатюрні окуляри від сонця і зробила легкий мейкап, а у вухах у неї сяяли золоті сережки-кільця невеликого розміру.

Нещодавно, нагадаємо, Гейлі Бібер потрапила під приціл фотографів на прогулянці із чоловіком Джастіном. Того дня модель також була у білому кроптопі та штанях з високою талією.

Гейлі та Джастін Бібери / Фото: Getty Images

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