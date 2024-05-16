У кроптопі та коротких шортах: Вікторія Герві позувала папараці в Каннах

Ми вже бачили її образ із червоної доріжки у день відкриття фестивалю, коли вона з'явилася перед камерами фотографів у сукні з декольте-серцем, яке мало не дуже вдалий вигляд на фігурі та з білою кейпнакидкою.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Цього разу Вікторію зазнімкували папараці біля готелю Martinez, де вона, схоже, зупинилася. Вона була в кроптопі, поверх якого одягла подовжений жакет з квітковою аплікацією, розшитий камінням і стразами, підібрала до образу підходящий клатч та босоніжки на підборах, застібки яких обвивалися навколо її ніг.

Знаменитість розпустила і накрутила локонами біляве волосся, зробила насичений макіяж очей і рожевою помадою підкреслила губи. А в її вухах виблискували сережки з перлами.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

На Каннський кінофестиваль наразі з'їхалося багато зіркових гостей. Вчора на доріжці там викликала фурор "Міс Швеція" Вікторія Сільвстедт.

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